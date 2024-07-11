В НАТО согласовали военную помощь Украине на €40 млрд: Столтенберг озвучил детали

На саммите НАТО в Вашингтоне государства блока согласовали выделение Украине военной помощи в течение 2025 года. Речь идет о помощи на €40 млрд.

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Об этом во время пресс-конференции по итогам встречи лидеров государств и правительств Европейского союза сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что был согласован размер финансовых обязательств для предоставления Украине военной помощи в течение следующего года, передает Укринформ.

По его словам, эти средства помогут Украине "расстроить силы, способные нанести поражение российской агрессии сегодня и сдерживать ее завтра".

"Мы согласились, что €40 млрд является минимальным базовым вкладом в течение следующего года. Это должно обеспечить стабильное финансирование для того, чтобы Украина победила", – заявил Столтенберг.

Также члены блока приняли решение о том, что на саммите в 2025 году эта сумма может быть изменена. Все будет зависеть от потребностей Сил обороны Украины.

Ранее Столтенберг сказал, что пакет дальнейшей помощи от НАТО для Украины будет ориентирован на будущее и служит прочным мостом для приближения государства к членству в Альянсе. В нем будет пять основных элементов.

Он подчеркнул, что на саммите будут принимать важные решения на будущее системы сдерживания и обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина в войне с оккупантами может перейти к наступательным операциям уже в этом году. Но для этого необходимо создать соответствующие условия. Прежде всего, военная помощь Украине должна не только сохраняться, но и усиливаться, сказал во время саммита НАТО в Вашингтоне высокопоставленный чиновник НАТО.

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