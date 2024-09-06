Группа мужчин едва не взорвалась на минах, пытаясь незаконно попасть из Украины в Беларусь. Видео

В Ровенской области группа мужчин едва избежала подрыва на минах, пытаясь нелегально пересечь границу с Беларусью. Они двигались в сторону заминированной территории, но пограничный наряд оперативно отреагировал на действия нарушителей.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы. Группа планировала нелегально пересечь государственную границу с Беларусью из-за заминированной местности, однако пограничники предотвратили нарушение границы и задержали мужчин, чем спасли им жизнь.

Впоследствии задержанных передадут в территориальные центры комплектования для привлечения к ответственности по закону.

В ГНСУ также в очередной раз предупредили об опасности подобных действий, ведь организаторам таких незаконных "путешествий" безразлична безопасность их "клиентов".

Напомним, что на фоне стягивание войск Беларуси ближе к границе с Украиной пограничники ГНСУ в Черниговской области усилили мониторинг и осуществляют наблюдение на суше, воде и в воздухе. Наши защитники находятся в постоянной боевой готовности.

Как сообщал OBOZ.UA, 40-летний житель Измаила в Одесской области пытался пересечь Дунай вплавь, чтобы бежать за границу. Свой заплыв он начал с самой набережной городского морвокзала. Но остаться незаметным у нарушителя не получилось.

Ранее сообщалось, что 26 августа в Закарпатье пограничники обнаружили тело 23-летнего мужчины во время патрулирования береговой отмели реки Тиса. Это стало 41-м случаем утопления в этом году при попытке незаконного пересечения границы.

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