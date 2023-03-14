Гуменюк дала прогноз, смогут ли оккупанты продвинуться на юге: даже география нашей страны предусматривает им дополнительные преграды

Российские оккупационные войска не смогут продвинуться дальше на Южном направлении. Концентрация захватчиков на Запорожье свидетельствует о готовности к обороне, но не к активным нападениям, тем более что препятствия для россиян предполагает даже география Украины.

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Речь идет о водоемах, прежде всего – Днепре и Днепровском лимане. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк.

"В целом ситуация остается сложной, но Силы обороны продолжают и контбатарейную борьбу, и контрдиверсионную борьбу. Специфика нашей зоны ответственности в том, что линия фронта лежит именно по реке Днепр и, как правило, водное препятствие является основным распределительным способом между силами противодействия", – пояснила Гуменюк.

"Они уже пытались продвигаться в направлении островов, но эта работа им не удалась", – констатировала она.

Представительница Сил обороны юга сообщила, что защитники Украины накануне отработали результативно, уничтожив восемь единиц техники, в том числе и ту, которую они подтянули на эти острова, пытаясь развернуть там свои наблюдательные пункты.

"Также их присутствие сокращено, по меньшей мере, на 14 рашистов. Поэтому они пытаются занять позиции на этих островах разве что для того, чтобы увидеть, к чему готовятся Силы обороны Украины", – пояснила Гуменюк.

Напомним: ранее она сообщила, что украинские войска наносят точечные удары по расположению вражеской армии. В результате одного из таких ударов был уничтожен состав из БК в районе города Олешки Херсонской области.

"Но враг продолжает вместе с нашей работой обстреливать населенные пункты левобережья для того, чтобы запугать людей, совершающих движение сопротивления, поддерживающего Украину", – добавила она.

Силы обороны Украины также продолжают накрывать позиции врага на временно оккупированной Кинбурнской косе в Николаевской области. В ОК "Юг" отчитались об уничтожении еще трех единиц военной техники россиян, из которой они обстреливали территорию нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты имеют возможность подтягивать огневые точки на Кинбурнскую косу – единственную территорию Николаевщины, которая до сих пор оккупирована. На протяжении всего полномасштабного вторжения в большинстве своем именно оттуда захватчики обстреливают город Очаков. Однако наши защитники продолжают работать по Кинбурнской косе "достаточно тщательно и результативно";

– россияне продолжают терять в Украине наиболее редкие образцы своего вооружения. В Запорожской области Силы обороны Украины уничтожили российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления РБ-301Б "Борисоглебск-2".

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