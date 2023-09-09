ГУР продолжит работать с российскими пилотами, которые хотят перейти на сторону Украины, – Скибицкий

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что продолжат контактировать с пилотами России, которые будут выражать желание не участвовать в войне РФ против Украины. После успешной спецоперации "Синица", в рамках которой российский пилот Максим Кузьминов перегнал в Украину вертолет Ми-8, есть вероятность, что и другие россияне захотят так сделать.

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Об этом сказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в эфире телемарафона в пятницу, 8 сентября. ОН сказал, что работа украинских разведчиков по поиску таких пилотов РФ очень сложная.

Их нужно не просто найти и отыскать к каждому подход, но и обеспечить для них гарантии.

"Но перебежчики были, и они будут, потому что есть разные факторы, которые помогают человеку принять такое решение и перейти на нашу сторону. Это была хорошо проведенная операция, и мы продолжим такую работу", – заявил представитель ГУР.

Скибицкий добавил, что для украинской разведки это очень хороший опыт и доказательство того, что на территории России "есть люди, которые осознают, что они убивают гражданских людей".

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Максим Кузьминов, который перегнал в Украину Ми-8 и получил за это гарантии и деньги, не единственный, с кем украинская разведка проводит подобное общение, пытаясь "выманить" вместе с техникой.

Буданов сказал, что о количестве звонков говорить не будет, поскольку это секрет. Однако отметил, что подобная работа продолжается с несколькими лицами.

В ГУР недавно раскрыли детали спецоперации "Синица". В ее рамках Украина получила не только новый российский вертолет с бронированной кабиной, но и ценные свидетельства об авиации РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Буданова, приземление российского вертолета Ми-8 на аэродром в Харьковской области – это одна из самых успешных спецопераций ведомства за всю историю Украины. К российскому пилоту удалось найти подход, а всю его семью вывезли из России.