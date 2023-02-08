''Гвоздики'' перецвели: появились фото сожженной вражеской техники во время контрнаступления ВСУ на Херсонщине

Во время контрнаступления Сил обороны Украины на Херсонщине войска РФ понесли большие потери. Нашими военными были "демилитаризованы" не только российские оккупанты, но и немало вражеской техники.

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В частности, воины ВСУ сожгли самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" войск РФ. Кадры с уничтоженной техникой РФ опубликовали в Telegram-канале "Досье Шпиона" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На кадрах сожженную 122-миллиметровую САУ можно увидеть среди другой уничтоженной техники оккупантов. Известно, что экипажи всех этих машин были ликвидированы во время одной из атак Вооруженных сил Украины. Отмечается, что украинские военные тогда застали врага врасплох.

"На фото – уничтоженная техника Черноморского флота РФ. Херсонское направление, август 2022", – сказано в подписи к фото.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Военнослужащие Национальной гвардии Украины из ПЗРК "Игла" сбили российский ударный вертолет Ми-24 под Бахмутом на Донетчине.

– За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 910 оккупантов. Кроме того, наши защитники сожгли 8 танков и 15 боевых бронемашин врага.

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