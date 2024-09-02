Кого Харьков ненавидит больше всех — понятно. Но понятно уже и то, кто идёт у нас по ненависти сразу за пуйлом. Начинается на Б. И все вы подумали вместе с нами одно и то же. Потому что Б., как оказалось, б. Боягуз. Камала, не будь такой, как он!!!

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