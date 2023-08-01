HIMARS филигранно отработали по оккупантам на Джарилгаче. Видео

Силы обороны нанесли мощные удары по позициям российских солдат, которые расположились на временно оккупированном острове Джарылгач Херсонской области. Наши военные применяли знаменитую американскую реактивную систему залпового огня Himars, что не дало захватчикам ни единого шанса.

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Кадры ювелирной работы с высоты птичьего полета опубликовало партизанское движение "Супротив". Там указали, что ликвидация подразделений армии противника была возможна только благодаря местному населению (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Силы обороны с филигранной точностью уничтожают оккупантов, информацию о которых нам предоставили вы", – указано в сообщении.

Напомним, что по данным Пентагона, украинские военные добились значительного успеха, используя HIMARS против российских войск, отмечая высокую точность вооружения и значительный радиус поражения

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские артиллеристы эффективно уничтожили российский танк Т-80. Очередные потери России нанести удалось благодаря слаженной работе 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ и 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

А два месяца назад контрразведчики СБУ уничтожили 21 единицу военной техники российских захватчиков менее чем за неделю. Благодаря ювелирной работе операторов этих БПЛА враг потерял 11 своих танков.

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