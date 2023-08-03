HIMARS, Lynx и даже молния: составы армии РФ горят от всего, что может стрелять

В российской оккупационной армии регулярно уменьшается количество складов с боеприпасами – как на временно оккупированных территориях, так и на территории государства-террориста. Они взлетают в воздух благодаря всему, что может стрелять, в частности, американским РСЗО M142 HIMARS и израильские РСЗО "Lynx".

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На стороне Украины даже силы природы, поскольку 26 июля молния ударила в состав БК россиян в селе Гордеевка Курской области РФ, в результате чего началась детонация. Об этом говорится в дайджесте интересных событий, произошедших в последнее время, опубликованном в Telegram "Досье Шпиона".

Отмечается, что взрывы в Гордеевке были такой силы, что нанесли ущерб 14 домам местных жителей – в них вылетели окна, посрывало крыши. О жертвах среди гражданского населения данных нет, но не исключено, что они есть, заметил автор канала.

Кроме того, по его данным, 1 августа на Донецком направлении в районе села Веселое украинская армия нанесла удар с РСЗО "HIMARS" по промышленному зданию, которое использовалось как склад вооружения ВС РФ, а также поразила место размещения личного состава.

Отмечается, что вероятной целью удара был склад БПЛА типа Lancet. Местные оккупанты сообщили, что временной промежуток между "подвозом" вооружения и ударом составлял 5 часов, что приводит к мысли о сливе этой информации ВСУ.

Также автор канала отметил, что его источники на Запорожском направлении обнаружили "интересную находку" в ВСУ. По словам одного из военнослужащих подразделения аэроразведки, украинская армия использует новый вид вооружения, о котором ранее не сообщалось – израильские РСЗО "Lynx".

"Универсальная система позволяет оперировать широким спектром боеприпасов – от 122 мм до 370 мм", – говорится в сообщении.

Автор отметил, что об официальном снабжении этого вооружения не сообщалось, однако его источник убежден, что это был именно РСЗО "Lynx".

"ВСУ используют РСЗО "Lynx" для "отстрела" артиллерии ВС РФ. Зафиксировано по меньшей мере 6 единиц этого вида вооружения", – сообщил "шпион".

Напомним: на прошлой неделе воины ВСУ уничтожили шесть складов оккупантов с боеприпасами, попали в четыре точки их дислокации и еще и в состав с горюче-смазочными материалами.

Потери "вторая армия мира" понесла в четырех регионах Украины: в Крыму, на Запорожье, Донетчине и Херсонщине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Бердянском районе Запорожской области к вечеру 3 августа произошла мощная "бавовна". Украинские воины попали по большому составу боеприпасов россиян. Там началась детонация боеприпасов;

– 2 августа в оккупированном Крыму в районе Гвардейского Симферопольского района раздался сильный взрыв. Над местом происшествия в небо поднялась "шапка" дыма.