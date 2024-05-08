"Хладнокровность и уверенность": стрелок-зенитчик из ПЗРК "Игла" сбил две крылатые ракеты РФ. Фото

Военнослужащий Херсонской 208 зенитной ракетной бригады Воздушных сил ВС Украины по имени Алексей на рассвете 8 мая уничтожил российскую крылатую ракету с помощью переносного зенитного ракетного комплекса "Игла". Для него это уже вторая российская ракета, ликвидированная "Иглой".

Меткий выстрел наш защитник совершил на юге страны. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Воздушных сил.

Алексей служит стрелком-зенитчиком мобильной огневой группы.

"Получили информацию об атаке противника и немедленно начали вести визуальное наблюдение. Вместе с командиром расчета и наводчиком использовали тепловизоры, применили лазерную указку и быстро поймали российскую ракету на прицел. В небе в это время уже светало, а в такие моменты поймать вражескую крылатую ракету сложнее, ее менее заметно", – рассказал воин.

Он заявил, что в такой ситуации главное – хладнокровие и уверенность в себе. Алексей уничтожил цель – вражеская крылатая ракета взорвалась в воздухе.

В армию Герой вернулся после мобилизации. А ранее, в 2016-2020 годах, участвовал в антитеррористической операции и операции Объединенных сил. Имеет ряд наград и знаков отличия.

Как писал OBOZ.UA:

– Ночью и на рассвете 8 мая, в День памяти и примирения, Россия устроила новую массированную воздушную атаку. Агрессор применил разные виды ракет и "Шахеды".

– ПВО Украины уничтожила 59 воздушных целей: 39 из 55 ракет и 20 из 21 дрона-камикадзе.

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