Хотят пробить 'коридор': выяснилась цель нового наступления войск РФ у Купянска

Российские войска продолжают попытки прорвать оборону Вооруженных сил Украины на Лимано-Купянском направлении. Свои усилия они концентрируют на направлении Новоегоровки, где сконцентрированы господствующие высоты.

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Там захватчики намереваются пробить "коридор" к реке Оскол, однако украинские воины отбивают атаки врага. О ситуации на Лимано-Купянском направлении рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона и в комментарии 24 каналу.

На Лимано-Купянском направлении, по его словам, оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, в частности в районе населенного пункта Новоегоровка на Луганщине.

"Враг сосредоточил свое внимание в направлении Новоегоровки. Он хочет пробить такой коридор в нашей обороне именно на этом направлении, поскольку возле Новоегоровки сосредоточены господствующие высоты", – объяснил Евлаш.

Попытки оккупантов вклиниться в линию обороны ВСУ объясняются их стремлением выйти к реке Оскол и разделить Силы обороны.

"Это комплексный вопрос. Это и пропагандистская картинка, и попытки разделить наши Силы обороны. Они пытаются пробить клин к реке Оскол", – отметил Евлаш.

По словам руководителя пресс-службы Восточной группировки войск, для достижения цели противник не жалеет ни сил, ни боеприпасов. Только в течение суток 2 сентября на направлении произошло пять боестолкновений, оккупанты обстреляли позиции украинских воинов 570 раз.

Однако украинские воины стойко сдерживают штурмы врага. Оккупанты в безуспешных атаках несут потери.

"Вчера нашим защитникам удалось уничтожить 126 оккупантов на Лимано-Купянском направлении, также уничтожить один полевой склад с боеприпасами, один автомобиль, семь беспилотников, шесть из них типа Ланцет", – рассказал Евлаш.

Плюс ко всему накануне воины 92 отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко уничтожили с помощью FPV-дрона тяжелую огнеметную систему "Буратино".

"Это просто невероятные навыки и умения, потому что один такой дрон может стоить пол тысячи долларов, а одна такая система – миллионы долларов", – подчеркнул представитель Восточной группировки войск.

Напомним, накануне, 2 сентября, ВСУ ликвидировали около 600 оккупантов. Также были уничтожены 22 артсистемы и 59 единиц автотехники. К утру 3 сентября безвозвратные потери РФ в живой силе, по данным Генерального штаба ВСУ, достигли 264 660 человек.

Также сообщалось, что в течение августа Россия потеряла военную технику на $1,2 млрд. Сюда входят, в частности, стратегическая авиация, системы ПВО и т.д.

Кроме того, в Военно-Морских силах ВСУ рассказали, что в Черном море при попытке высадки десанта уничтожен вражеский катер "Тунец": враг понес потери убитыми и ранеными.