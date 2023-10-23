'Идет боевая работа': Гуменюк назвала основное задание ВСУ на левом берегу Херсонской области

Основной задачей воинов Сил обороны Украины на Херсонщине в настоящее время является облегчить жизнь мирного населения на правом берегу. Пока что речь идет не о масштабном прорыве на левом берегу, а о боевой работе.

Об этом сказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, в эфире телемарафона в воскресенье, 22 октября. Так она прокомментировала информацию, обнародованную аналитиками Института изучения войны о якобы высадке и продвижении ВСУ на левом берегу Херсонской области.

Она сказала, что "есть задача зачистить от оккупантов часть левого берега". Это необходимо, чтобы облегчить жизнь украинцам на правобережье, посколько эта часть области каждый день попадает под обстрелы оккупационными войсками.

"О продвижении в таких масштабах речь не идет, а речь идет о боевой работе, результаты которой могут быть провозглашены, только тогда, когда есть закрепленный результат", – сказала Гуменюк.

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Она добавила, что подобные заявления о якобы продвижении украинских военных очень вредят боевой работе наших войск.

20 октября издание AP сообщило, что их журналисты сопровождали морпехов ВСУ во время их операции по высадке на левом берегу Херсонской области. Вражеские позиции были отодвинуты с первой линии, благодаря эффективной работе Сил обороны.

Как только морпехи высадились на левом берегу, они запустили разведывательные дроны, чтобы оценить обстановку в радиусе возможного столкновения с противником.

В Институте изучения войны утверждают, что украинские воины совершили масштабную наземную операцию и установили свое присутствие на восточном берегу Днепра. В ISW заявили, что ВСУ якобы продвинулись к северо-восточным Крынкам, что в 27 км восточнее Херсона и в 2 км от реки Днепр.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в ISW отметили, что россияне подняли панику из-за более масштабных, чем обычно, наземных операций Сил обороны Украины на левом берегу Херсонщины. Оккупанты отмечают, что украинцы сохраняют ограниченное присутствие в некоторых районах вблизи береговой линии реки Днепр и железнодорожного Антоновского моста.

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