'Или ты воюешь, или работаешь': Зеленский заявил, что в Украине нельзя просто дышать воздухом во время войны. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский предложил гражданам мобилизационного возраста всего два варианта: либо воевать, либо работать. Просто так дышать воздухом в Украине нельзя, потому что есть потребность в человеческом ресурсе.

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Об этом Зеленский говорил в Давосе. По его мнению, мобилизационный процесс не сложен.

"Это вопрос о справедливости. Это не вопрос к женщинам, мужчинам не мобилизационного возраста или детям. Они свободны", – сказал президент.

Зеленский напомнил о законе. Если украинцы соответствуют мобилизационному возрасту, они должны находиться на украинской территории, считает он. "И это факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты будешь работать, потому что просто дышать воздухом в Украине нельзя, ведь страна находится в состоянии войны".

По словам президента, налоги с 6-8 штатских граждан дадут заработную плату для одного военного, поэтому люди должны платить налоги.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский ожидает от саммита Североатлантического альянса принятие оборонных и политических решений. Эта встреча представителей стран-членов НАТО состоится в столице США в Вашингтоне в июле этого года.

Президент Литвы Гитанас Науседа убежден, что страны Запада должны ускорить оказание военной помощи Украине.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит оказывать Украине "большую военную, экономическую и гуманитарную помощь" на фоне почти двухлетнего вторжения России. Так, члены НАТО планируют предоставить в 2024 году дополнительные возможности на миллиарды евро.

Кроме того, сообщалось, что государства-члены НАТО продолжают инициативы поддержки украинских операций в воздушной сфере, чтобы противостоять ударам РФ. Партнеры обсуждают предоставление Киеву самолетов F-16 вместе с инструкторами для обучения пилотов.

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