'Сначала подумай – потом скажи': Зеленский в Давосе прокомментировал слова Трампа о скором окончании войны. Видео

Дональд Трамп не сможет остановить РФ, если Путин захватит Украину. Американец говорит, что знает путь к миру, однако президент Украины Владимир Зеленский советует ему сначала думать, и только потом говорить.

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Совет украинский лидер дал 17 января в Давосе. Президент Украины предположил, что Трамп считает: Путин остановится, если "полностью зайдет в Украину".

"Представим, что мы не согласимся отдать наши территории, тогда Дональд Трамп прекратит помощь нам, и Путин, скажем, оккупирует нас через определенный период. Тогда вопрос, что будет делать Трамп после этого, если после Украины Россия оккупирует страну НАТО?" – спросил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что такой сценарий означает, что "Европа проиграла и потеряла самую большую и мощную армию в Европе – потому что она потеряла Украину".

"И потому, я скажу так, мне отец так всегда говорил: "Сначала подумай – потом скажи", – предложил Зеленский американскому кандидату в президенты.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский ожидает от саммита Североатлантического альянса принятие оборонных и политических решений. Эта встреча представителей стран-членов НАТО состоится в столице США в Вашингтоне в июле этого года.

Президент Литвы Гитанас Науседа убежден, что страны Запада должны ускорить оказание военной помощи Украине.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит оказывать Украине "большую военную, экономическую и гуманитарную помощь" на фоне почти двухлетнего вторжения России. Так, члены НАТО планируют предоставить в 2024 году дополнительные возможности на миллиарды евро.

Кроме того, сообщалось, что государства-члены НАТО продолжают инициативы поддержки украинских операций в воздушной сфере, чтобы противостоять ударам РФ. Партнеры обсуждают предоставление Киеву самолетов F-16 вместе с инструкторами для обучения пилотов.

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