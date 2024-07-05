'Имеем четкий план действий': Сырский провел встречу с командирами боевых подразделений БПЛА и назвал приоритетную задачу

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел очередную рабочую встречу с командирами подразделений БПЛА по применению всех видов беспилотных систем на фронте. Он подчеркнул, что в условиях современных боевых действий количество поражений беспилотниками сравнялось с артиллерией, что делает дроны одним из приоритетов для войск.

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Поэтому Силы обороны продолжают работу над масштабированием удачного опыта внедрения всех видов БПЛА на фронте. Об этом Сырский сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел очередную рабочую встречу с участием самых успешных командиров боевых подразделений БПЛА – Мадяра, Ахиллеса, Фармацевта, Флинта, Дима, Чарли, Гуру, К-2 и других. Некоторые командиры присоединились к нам онлайн в полевых условиях.

Продолжаем работу над масштабированием опыта успешного применения на фронте всех видов БПЛА", – написал Главнокомандующий.

Сырский отметил, что наша задача – опережать врага в технологиях как в использовании дронов для ударов, так и в защите от них. Однако важнейшей целью технологий и инноваций является сохранение жизни наших военных.

По словам главнокомандующего, беспилотные системы – одна из самых динамичных сфер, где изменения происходят ежедневно, и Силы обороны не должны отставать.

Сырский также поблагодарил всех, кто помогает, тренирует операторов дронов, производит и поставляет дроны для Сил обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Александр Сырский посетил подразделения, воюющие на восточном направлении и проинформировав о ситуации на линии столкновения и проблемных вопросах. По его оценкам, в большинстве направлений интенсивность боевых действий снизилась, но линия активного фронта увеличилась.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что на этом этапе войны против Украины армия Российской Федерации основные усилия держит на Покровском направлении. Там сконцентрировано подавляющее количество ударных бригад и полков противника.

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