Имеют решающее значение: в ISW объяснили, что даст Украине разрешение на дальнобойные удары по России

Разрешение на дальнобойные удары по России может иметь решающее значение в способности России продолжать боевые действия. Это позволит ослабить российский военный потенциал на всем театре военных действий.

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Теперь военные объекты оккупантов в ближнем и дальнем тылу находятся в зоне потенциального поражения. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В госдепартаменте США отметили, что разрешение на дальнобойные удары по России даст Украине большую возможность защитить себя. В ISW ранее предупреждали, что ограничения на способность Украины наносить удары большой дальности по российской территории позволили агрессору сохранить в безопасности объекты в своем ближнем и дальнем тылу и использовать эти объекты для своих военных операций против Украины.

Аналитики отметили, что удары большой дальности по военным объектам в тылу России имеют решающее значение для ослабления российского военного потенциала на всем театре военных действий. Эти разрешения представляют собой новые возможности для Украины, которые могут существенно подорвать военные усилия России.

Стоит отметить, что после предоставления разрешения Украина уже применила ракеты ATACMS по территории России. В ночь на 19 ноября был поражен склад боеприпасов в Карачеве Брянской области. Руководитель украинского Центра по борьбе с дезинформацией лейтенант Андрей Коваленко заявил, что арсенал 67-го ГРАУ содержит артиллерийские боеприпасы, в том числе предоставленные Северной Кореей снаряды, а также управляемые планирующие авиабомбы, зенитные ракеты и ракеты для реактивных систем залпового огня.

Напомним, помощник госсекретаря США Брайан Николс подтвердил, что президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. По его словам, такое решение предоставит Украине возможности защитить себя от российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине бить вглубь РФ ракетами ATACMS. Как сообщало New York Times со ссылкой на официальных лиц США, отмена ранее установленных ограничений стала ответом на решение России привлечь северокорейские войска к войне.

Ранее сообщалось, что Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории РФ. С помощью этого вооружения Силы обороны атаковали склад БК на территории Брянской области.