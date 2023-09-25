'Информация с фронта имеет свою специфику': 3-я ОШБр объяснила нюансы с заявлением Маляр об осовбождении Андреевки

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ объяснили нюансы с противоречиями, возникшими вокруг заявлений об освобождении села Андреевка Бахмутщины. Они подчеркнули, что тогда еще заместитель министра обороны Анна Маляр действительно предоставила официально полученную информацию, просто с самими бойцами это не согласовывалось.

В Telegram-канале 3-й ОШБр подчеркнули, что данные с фронта имеют свою специфику. Поэтому защитники проанализировали хронологию распространения информации о взятии Силами обороны этого села и дальнейшем ходе событий в реальном времени.

По словам бойцов, заявление об освобождении Андреевки, опубликованное Министерством обороны 14 сентября, было получено по официальным каналам коммуникации и распространено в соответствии с установленными нормами публикации.

"Информация с фронта имеет свою специфику. Событие, которое в новостях представляется как свершившийся факт, в боевой обстановке для ее участников может выглядеть неоднозначно", – пояснили в 3-й ОШБр.

Видео дня

Так, говорят бойцы, решение о публикации подобной информации принимается на уровень выше, и с ними не согласовывается.

"Доверие – это то, чего нам, порой, не хватает. Впрочем, мы убедились – украинцы вместе!" – отметили в бригаде.

Напомним: 14 сентября 2023 года Анна Маляр опубликовала в своем Telegrm-канале пост, из которого следовало, что Силы обороны Украины освободили село Андреевка в Бахмутском районе Донетчины. В частности, она отметила, что на северном фланге Бахмутского направления оккупанты пытаются отбить утраченные позиции, а на южном – успешно продвигаются ВСУ.

"Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки. И у нас там хорошие новости. Андреевка – наша. Закрепляемся на занятых позициях", – сообщила Маляр в тот четверг.

Через некоторое время на это отреагировал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, написав: "Мощные и смелые наши воины Украины".

В то же время украинские военные заявили, что не подтверждают информацию. В 3-й ОШБр тогда указали, что в районах и Клещиевки, и Андреевки еще продолжаются тяжелые бои, а "заявление о взятии Андреевки преждевременно".

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш тоже подчеркнул, что в указанных районах продолжались активные и жестокие боевые действия. Он отметил: "как только станет известно об окончательном освобождении от оккупантов этого населенного пункта, мы обязательно сообщим обществу".

Так, информацию об освобождении Андреевки не опровергали полностью. Военные лишь подчеркивали, что речь идет о боевых действиях в реальном времени, когда ситуация в зоне боев может меняться в любой момент.

И именно на этом фоне Маляр тогда изменила свое предыдущее сообщение, указав, что ситуация в Андреевке очень сложная и изменчивая. Она призналась: произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, ведь данные сообщают непосредственно с места событий.

"В Андреевке есть определенный успех и по состоянию на данный момент продолжаются тяжелые бои", – написала чиновница, добавив, что ни в коем случае не выкладывает информацию о каких-либо событиях на фронте без координации и согласования с военными.

Уже утром 15 августа 3-я ОШБр официально подтвердила освобождение от врага села Андреевка на Бахмутщине. Ныне со сводок Генштаба ВСУ можно узнать, что в районе и Андреевки, и освобожденной Клещиевки войска РФ ежедневно совершают атаки – пытаются восстановить утраченное положение, но без успеха.

Как сообщал OBOZREVATEL, поднять флаг Украины в Андреевке было важно, потому что это значит, что село полностью перешло под контроль Сил обороны. Военные объяснили, в чем стратегическое значение освобождения Андреевки и какие преимущества получили ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!