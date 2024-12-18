'Интенсивность продолжает расти': Сырский сказал, сколько новых солдат привлекла Россия для войны с Украиной

Россия увеличила количество своих военных на 100 тысяч для войны против Украины, что свидетельствует о росте интенсивности боевых действий. Ситуация на всех 1130 км линии фронта остается напряженной.

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Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью французскому изданию Le Monde. Он отметил, что интенсивность войны продолжает расти как по масштабам, так и по количеству войск.

"В этом году, по нашим оценкам, на 100 000 российских солдат больше на украинской земле", – заявил главнокомандующий.

Сырский отметил, что Россия продолжает наращивать количество своих войск, а война превращается в противостояние технологий. В частности применение беспилотников стало ключевым элементом боевых действий.

"Конфликт вышел на такой технологический уровень, с беспилотниками, что мы можем говорить о противостоянии технологий, равно как и о противостоянии вооруженных сил", – заявил генерал.

Главнокомандующий подчеркнул, что тактика России заключается в массовом использовании своих солдат для прорыва украинской обороны, а также в нанесении ракетных и беспилотных ударов для разрушения инфраструктуры.

В ответ Украина сосредотачивается на нанесении максимальных потерь врагу и уничтожении его военного потенциала.

"У нас есть стратегия обороны в условиях агрессии со стороны врага, превосходящего по военной силе, вооружению и солдатам. Нашей главной задачей, чтобы защитить себя, является нанесение этому врагу максимального количества потерь на поле боя, а также уничтожение его военного потенциала в глубине его территории", – отметил Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Сырский доложил президенту Зеленскому о ситуации в Курщине. Он отметил, что северокорейские войска принимают участие в боях за российских захватчиков и уже имеют "двухсотых" и "трехсотых".

Российская армия продолжает вербовать наемников из других стран для участия в войне против Украины, и не только из КНДР. Среди русских войск обнаружены алжирские наемники.

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