'Интересная штука!' В Генштабе показали роботизированный комплекс с пулеметом в работе. Фото

Украинские военные осваивают использование наземных роботизированных комплексов (НРК), предназначенных для выполнения задач на земле. Один из таких комплексов, оснащенный пулеметом, продемонстрировали во время работы подразделения 14-й ОМБр.

Кадры обнародовали в Telegram-канале Генштаба ВСУ. "Вот интересная штука", – отреагировали бойцы бригады на появление НРК с пулеметом.

Специалисты, которые разбираются в подобных комплексах, работают, в частности, в составе 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. В подразделении наземных роботизированных систем "Belfut" военные обучают других бойцов правильному применению такой техники.

Заметим, что НРК уже активно используют на фронте украинские военные. Например, с помощью НРК, в Константиновке украинские военные эвакуировали раненого бойца. В результате атаки FPV-дрона по позициям Сил обороны, военнослужащий получил ранения ног и не мог самостоятельно передвигаться.

Похожую операцию провели бойцы бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины. Они эвакуировали раненых с поля боя, использовав НРК. Операция длилась семь часов из-за постоянной угрозы атак российских FPV-дронов.

По словам бойцов, сначала планировалось эвакуировать двух раненых транспортом, однако из-за активности вражеских дронов от этой идеи отказались.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский сообщил о продолжении реформирования Сил территориальной обороны. Изменения предусматривают переход всех бригад ТрО на унифицированную структуру и усиление их боевых возможностей, в частности путем введения новых подразделений тяжелой артиллерии, противовоздушной обороны и наземных роботизированных комплексов.

