Искал 'легкого заработка': на Прикарпатье взяли под стражу мужчину, поджегшего волонтерское авто

Сотрудники Национальной полиции в Ивано-Франковской области задержали 34-летнего местного жителя, который в поисках "легкого" заработка поджег волонтерское авто. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

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Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области. Отмечается, что мужчина поджег Volkswagen Transporter, который использовался для волонтерской деятельности, в ночь на 29 августа. Результат своей "работы" он снял на телефон и направил неизвестному "заказчику". За это получил средства на сумму более 1000 долларов США.

Во время обысков у злоумышленника обнаружили мобильный телефон с поличным и пистолет с патронами.

Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали подозреваемого в поджоге двух авто полиции. За такую "работу" злоумышленнику обещали 6 тысяч долларов США. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Предварительно было установлено, что злоумышленник тщательно подготовился к совершению преступления. Он снял квартиру в жилом доме недалеко от управления полиции. Убедившись в отсутствии свидетелей, мужчина поджег машины с помощью легковоспламеняющейся смеси.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 26 августа правоохранители Черкасской области и в Киеве задержали двух приспешников страны-террориста, которые жгли автомобили Сил обороны. За деньги агрессора фигуранты сначала разведывали локации потенциальных целей, а затем пытались поджечь авто с помощью легковоспламеняющихся смесей.

– В Деснянском районе Киева 23 августа предварительно, в результате поджога сгорело четыре машины, одна из которых якобы принадлежит военным. Событие произошло на проспекте Червоной Калины.

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