Использовала почти все доступные силы: Россия перебросила 90% резервов на Запорожье для сдерживания контрнаступления ВСУ – Welt

Украина подтверждает способность своих сил освободить оккупированную территорию. В то время как Россия уже перебросила на Запорожское направление 90% своих резервов, Украина развернула своих только 25%. ВСУ имеют очевидное преимущество над оккупантом в долгосрочной перспективе.

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Об этом пишет немецкое издание Die Welt в статье от 12 июня.

"Киев впервые за долгое время освобождает землю. Однако пока что Украина только испытывает разное вооружение, которое может быть использовано для большой атаки. Она особенно уязвима, о чем свидетельствуют уничтоженные танки Leopard 2. Однако в долгосрочной перспективе у Киева есть явное преимущество", – пишет издания.

В статье говорится, что освобождение территорий украинскими защитниками уже началось. И все уже увидели долгожданные кадры, которых не было с ноября прошлого года: ВСУ отвоевывают оккупированные Россией населенные пункты и вывешивают сине-желтый флаг.

В Запорожской области уже освобождены от оккупантов Макаровка, Нескучное, Благодатное, Сторожево и Новодаровка. В этих местах украинские защитники преодолели первую линию обороны врага, после чего россияне вынуждены были отступить, отмечает ЗМИ.

Как пояснило издание, после заявлений в РФ об уничтоженных или поврежденных БМП Bradley и основных боевых танков Leopard 2, предоставленных Украине партнерами, на Западе начали волноваться, что контрнаступление ВСУ испытало проблемы еще до того, как оно даже началось. Однако сейчас эти настроения изменяются.

"Первые украинские отвоевания территории подтверждают то, чего многие ожидали или надеялись, а именно то, что украинцы, со своими двенадцатью новосформированными боевыми бригадами смогут добиться успеха в освобождении других крупных частей страны", – отметило издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба, ВСУ имеют успех на фронтах, у врага же большие потери и участившиеся случаи дезертирства.

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