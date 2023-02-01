Згурец объяснил, почему для Украины важно получение истребителей F-16, и дал прогноз по срокам

Предоставление Украине западных военных самолетов, таких как истребители F-16, могло бы расширить спектр дальнобойных средств поражения, а также усилить противовоздушную оборону нашей страны. Однако для передачи авиации необходимо немало времени – до года.

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Об этом в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару рассказал военный эксперт Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express. Запись разговора опубликована на YouTube-канале "Орестократия" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Згурец считает, что современные истребители – с их спектром крылатых ракет с дальностью 200-500 км – могли бы даже заменить баллистические ATACMS. Однако передача и тех, и тех пока не согласована.

Эксперт указал на то, что поражать цели, размещенные на значительном расстоянии от линии фронта, крайне важно на том же юге. Вопрос самолетов очень актуален.

"Последняя информация, ее озвучил [представитель Воздушных сил ВС Украины] Юрий Игнат: определен тип самолета, который может быть передан в Украину. Затем [глава МИД Дмитрий] Кулеба говорит о том, что речь идет о F-16. Было заявление от Нидерландов, что они готовы передать нам самолеты, если будет запрос из Украины. Все это говорит, что мы уже вплотную подходим к решению следующего ключевого вопроса – усиления нашей противовоздушной обороны именно за счет авиации", – считает Згурец.

По его оценке, истребители с крылатыми ракетами – это даже лучше, чем наземно-пусковая ATACMS. "Потому что это более понятный способ для уничтожения вражеских целей. Я за самолеты с крылатыми ракетами под их крыльями", – заявил военный эксперт.

Он предположил, что на поставку нашей стране комплексов ПВО и ПРО Patriot уйдет около трех месяцев, танков западной разработки – около двух месяцев.

"А когда говорим о самолетах, то я думаю, если время подготовки пилотов – 6 месяцев по сокращенной программе, потом передача, думаю, все же самолеты – это наиболее отдаленная перспектива, до года. В любом случае сейчас главное – это ПВО и наземные компоненты, наиболее влияющие на повышение нашей боеспособности в кратчайшие сроки", – подытожил эксперт.

Напомним: Воздушные силы ВСУ на начало полномасштабной войны были представлены самолетами советской боевой авиации (истребителями МиГ-29 и Су-27, штурмовиками Су-25, бомбардировщиками Су-24 и разведчиками Су-24МР). Наиболее подходящим вариантом для обновления нашей авиации называют американские F-16 Fighting Falcon ("Боевой сокол").

Это многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения от компании General Dynamics. Детально о его особенностях и характеристиках можно почитать по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее американская корпорация Lockheed Martin, которая выпускает F-16, заявила о готовности нарастить производство этих истребителей, чтобы третьи страны могли передать самолеты Воздушным силам ВС Украины.

– Министр обороны Алексей Резников верит в то, что наша страна сможет получить западные истребители. Он пошутил, что написал "список желаний Санте", и отметил: раньше Украине уже отказывали в той технике, которую теперь включают в пакеты военной помощи.

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