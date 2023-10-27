ІТ-армия устроила масштабную кибератаку на коммуникации оккупантов в Крыму и на Донбассе

ІТ-армия устроила масштабную кибератаку на коммуникации российских оккупантов в Крыму и на Донбассе. Таким образом, удалось остановить работу крупнейших телеком-операторов и интернет-провайдеров на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил в Тelegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, под киберудар попали компании "Крымтелеком", "Миранда-медиа" и "МирТелеком".

"Сейчас коммуникации оккупационных войск в Крыму и на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей частично парализованы. Борьба в киберпространстве продолжается. ІТ-армия наращивает мощь и готовится к следующим операциям", – заявил Федоров.

Он добавил, что хакеры продолжают работать по интернет- и телекомпровайдерам, чтобы усложнить коммуникации врага.

"Сегодня наша разведка смогла организовать мощный удар "тысячи прокси", чтобы выключить "Миранда-медиа", "Крымтелеком" и "МирТелеком". А это не только Крым, но и оккупированные части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Это очередной удар нашей киберармии по связи воинских частей врага прямо на линии фронта", – подчеркнул чиновник.

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Как сообщал OBOZ.UA, ранее Федоров заявил, что в ближайшем будущем мир все чаще будет получать новости о новых кораблекрушениях российского военного флота. Украина вошла в фазу активного производства морских боевых дронов, а также тестирует системы искусственного интеллекта, позволяющие распознавать вражеские суда.