Российские захватчики перевозят личный состав на временно оккупированных территориях Украины в рефрижераторах. В итоге до пункта назначения живыми доезжают только часть оккупантов.

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Один из таких случае произошел со 120 россиянами, который везли из Донецкой области в Луганскую. Об этом в подкасте на YouTube-канале "Бомбардир" рассказал бывший боевик российской частной военной компании "Вагнер" Григорий с позывным "Генчик".

Военный, родом из Новгородской области РФ, был осужден, а затем завербован в ЧВК "Вагнер". Теперь он служит в "Российском добровольческом корпусе". По его словам, в Дебальцево Донецкой области оккупанты обустроили так называемый пункт обучения. Оттуда новобранцев перевозили в Луганск на рефрижераторах. В одном из таких автомобилей из 120 россиян в живых осталось только 20 человек.

Более того, часть захватчиков везли на "Уралах", и уже по прибытию в Луганск они обнаружили, что большая часть военных из рефрижератора мертвы. После этого один из оккупантов, который ехал в "Урале", расстрелял водителя и сопровождающего рефрижератора.

Напомним, украинские воины за сутки 17 июня уменьшили численность российской оккупационной армии на 1040 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили около 1 млн 7 тыс. человек.

Ранее стало известно о том, что на Курском направлении операторы боевых дронов подразделения РУБпАК "Прайм" 5 пограничного отряда нанесли сокрушительные удары противнику.

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