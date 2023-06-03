Из Нью-Йорка вывезли под обстрелами сирот: дети годами видели только войну

Из поселка Нью-Йорк Донецкой области полицейские эвакуировали троих детей, которые остались без родителей. Их мама умерла несколько недель назад, а тетя, у которых жили дети, не планировала уезжать из полуразрушенного населенного пункта.

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На эвакуации настояли украинские правоохранители и в итоге вывезли детей в Киев. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Семилетняя Аня рассказала, что част прятались от российских обстрелов в подвале. В доме вражеские снаряды разбили окна и пробили дыру в фундаменте.

Мать троих детей болела и умерла несколько недель назад. Сирот забрала к себе тетя, но не собиралась выезжать из поселка. На эвакуации настояли полицейские.

"В Нью-Йорк долетает вражеская артиллерия и минометы каждый день. За 3 дня до этой эвакуации тоже вывозили семью и попали под обстрел. Били прицельно по нашему авто", - рассказывает полицейский экипаж "Белый Ангел" Павел Дяченко.

Эвакуированные из родного дома дети в последние годы видели только войну. Двоюродная сестра, которая также покинула опасную зону на Донбассе еще несколько лет назад, теперь хочет оформить опекунство над детьми.

Стоит отметить, что принудительная эвакуация детей объявлена уже в семи населенных пунктах Донецкой области. По решению координационного штаба – обязательная эвакуация будет проведена в Железном, поселках Нью-Йорк и Северное, селах Константиновка, Иванополье, Николаевка и Подольское. Несмотря на постоянные обстрелы, там до сих пор живет 239 детей.

Напомним, из поселка Хромово под Бахмутом эвакуировали последнего ребенка. Полицейские экипажи "Белый ангел" совместно с военными вывезли из-под огня 9-летнего Матвея, его родителей и еще шестерых взрослых.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке, которую вражеские войска хотят взять в полукольцо, родители прячут детей, чтобы их не эвакуировали.

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