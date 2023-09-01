'Из-за больших потерь все полки терробороны расформируют': оккупанты обсудили перспективы армии РФ. Перехват

Российские оккупационные войска несут на фронте безумные потери. Поэтому командование террористов расформирует подразделения территориальных войск ВС РФ.

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Об этом говорилось в разговоре российских захватчиков, перехват которого опубликовало Главное управление разведки МО Украины. В частности, военные преступники обсуждали, что получили сведения о гибели сразу 5-ти своих танкистов (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца новости).

"Мне начальник штаба показал сводку, говорит, там танкисты погибли, бл*. Я смотрю, там все 5 пацанов наших и еще одна фамилия незнакомая. Это, пожалуй, этот из "Шторма"", – говорится в разговоре.

"Х** знает, вот движение идет. Все полки расформовывают, бл*, территориальной обороны. Оставляют только наш полк. И на базе нашего полка идет слияние", – рассказал оккупант.

Напомним, бойцы ССО перехватили разговор российского военного так называемого подразделения "Тайфун" ("Шторм"). В ней он жаловался на отношение своего командования к личному составу, в частности то, что в бой заставляют идти даже "трехсотых". Похоже, до очередного захватчика, который с оружием ворвался на украинскую землю, дошло, что для своей страны он всего лишь "пушечное мясо".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупанты на 18-й месяц войны против Украины жалуются, что для своей страны они – расходный материал или просто "мясо". Оккупанты осознают, что не нужны командованию, доведшему солдат до того, что они грабят блиндажи своих же товарищей.

– Россия, возможно, сталкивается с большими проблемами в рамках так называемой частичной мобилизации на войну в Украину. Как рассказал один из российских оккупантов, мобилизовать в РФ практически некого.

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