Изменят тактику, но не остановятся: в ОСУО 'Хортица' спрогнозировали, как 'самолет' повлияет на действия армии РФ

Украинские военные в субботу 2 марта сбили очередной российский самолет Су-34. И хотя у врага еще достаточно другой авиации, эти потери заставляют его изменить свою тактику.

Такое мнение высказал начальник пресс-службы ОВСУ "Хортица" Ильи Евлаша в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что хотя россияне потеряли многие самолеты, они не прекращают использовать тактическую авиацию на фронте.

При этом оккупанты могут изменить тактику, а также уменьшить количество авиаударов за день.

"Они могут изменить тактику, количество авиаударов в день. Могут изменить тип авиации, например, использовать более устаревшую Су-25 или армейскую авиацию. Но, конечно, они не останавливаются на этом и продолжают наносить удары по нашим позициям... Наша задача - сделать так, чтобы условия использования были максимально неприятными", – сказал Евлаш.

Напомним, украинские военные 2 марта ударили зенитными управляемыми ракетами по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35. В результате был сбит истребитель-бомбардировщик Су-34.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 1 марта Воздушные силы уничтожили очередной российский Су-34. Украинские партизаны обнаружили место его падения в районе Мариуполя. В войне против Украины оккупанты потеряли уже 38 таких самолетов.

– Спикер ПС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Воздушные силы получили дополнительные инструменты, позволяющие чаще сбивать российские самолеты. По его словам, потери авиации стали серьезным психологическим ударом по летчикам-оккупантам.

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