Израильский эксперт спрогнозировал скорый перелом ситуации на фронте в Украине

Украинские Силы обороны могут остановить продвижение российской оккупационной армии и стабилизировать фронт в "обозримой перспективе". Если это произойдет, можно будет говорить о переломе ситуации на фронте.

Ключевую роль в этом сыграет военная помощь США. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

По его оценкам, сам факт принятия решения Конгрессом США уже привел к тому, что лимит на использования боеприпасов на фронте мог быть снят.

"Я уверен, что лимиты на использование боеприпасов в некоторой степени должны были быть практически сняты. Когда знаешь, что снаряды поступят через неделю или десять дней – это одно, а когда не знаешь, поступят они через месяц или не поступят вообще – это другое", – пояснил Шарп.

По его оценкам, военная помощь США начнет ощущаться на фронте же с 1 мая и далее. "Там, где на фронте можно больше стрелять, где больше бронетехники, где силы более маневренны и защищены, где больше высокоточного оружия, будет эффект. И постепенно этот эффект станет заметным, я нисколько в этом не сомневаюсь", – сказал он.

Говоря о переломе в ситуации на фронте, Шарп заметил: "Вопрос в том, что считать переломом. Если удастся остановить и стабилизировать фронт, если ситуация уже не будет завязана на лимиты по боеприпасам, это будет переломом. И я думаю, что этот эффект вполне достижим в обозримой перспективе", – спрогнозировал он.

Вместе с тем эксперт подчеркнул: не следует ожидать, что позитивные перемены произойдут "по мановению волшебной палочки". "Необходимо оптимальное использование помощи, техники и боеприпасов, потому что в итоге воюют люди. Если допускаются ошибки и просчеты или неоптимальное использование средств, соответственно, результат будет не самым лучшим", – предупредил он.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украину уже начала поступать военная помощь от США. По его словам, еще не все бригады укомплектованы вооружением.