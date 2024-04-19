Изуродованные квартиры, авто и детская площадка: как выглядит двор поврежденного ударом РФ дома в Днепре. Видео

В сети появились кадры с места прилета ракеты по жилой пятиэтажке в Днепре. Вследствие российского удара изувечены квартиры, авто и детская площадка, а во дворе лежат груды кирпичей и камней.

Видео из Днепра опубликовали местные СМИ. Всего от удара по области погибли семь человек, 35 пострадали, сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также было обнародовано видео последствий прилета в Синельниковском районе Днепропетровской области. На кадрах видна собака, которая лежит на руинах разрушенного здания.

Там повреждено более 60 частных домов и авто. Уничтожена солнечная электростанция, изувено предприятие. Семь человек получили ранения, сообщил руководитель ОВА.