"К этой войне никто не готовился": Грабский объяснил нюансы с выпуском вооружений на Западе и помощью Украине

Запад не готовился к войне, поэтому не накопил достаточного для боевых действий таких масштабов, как сейчас в Украине, количества военной техники и вооружений. Да и промышленность в западных странах, несмотря на наращивание производства, не может обеспечить потребностей нашего государства в объемах, достаточных для деоккупации всех захваченных Россией украинских территорий, поэтому причины, по которым западные союзники, по мнению украинцев, передают мало оружия, носят объективный характер.

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Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире программы OBOZ.TALK. Он также выразил мнение, что угрозы России после атаки на Севастополь 23 июня не повлияют ни на темпы, ни на объемы и номенклатуру военной помощи со стороны Запада.

Эксперт считает, что угрозы России в адрес США после взрывов в Севастополе 23 июня не повлияют на поставки американского оружия в Украину.

"Вы знаете, надо понимать, что решение о применении такого оружия не принимается просто так. Они принимаются после взвешивания всех возможных и невозможных факторов. Ну, вызвала Россия посла. Ну, он внимательно послушал все претензии Российской Федерации. Что это может материализироваться? Да , собственно, ни во что", – отметил Грабский.

Он добавил, что Украина соблюдает все ограничения на применение западных вооружений, наложенные союзниками.

"Мы не выходим за пределы того, как мы применяем это оружие. Здесь The Washington Post открыл такой секрет Полишинеля, говоря, мы не можем наносить удары более чем на 100 километров за линию фронта. Уважаемые друзья, во-первых, эти ракеты располагаются на таком расстоянии, чтобы обезопасить их от налета российской авиации. Как раз это расстояние, оно максимально может достигнуть дистанций 100 километров на ту сторону. Что, собственно, полностью в рамках дозволенного, если даже предположить такие варианты. Поэтому мы будем и дальше использовать", – отметил эксперт.

В то же время, он не согласился с озвученным ведущей программы утверждением о том, что западная военная помощь поступает слишком медленно и в количествах, достаточных для защиты, а не для освобождения оккупированных Россией территорий – и что это результат политической воли руководства западных стран. Эксперт считает, что причины такого положения вещей заключаются в другом. По словам Грабского, Запад не готовился к войне, так что производство оружия и наличие военной техники на вооружении западных армий не позволяют передавать нашему государству столько ракет, сколько нам бы хотелось.

"По поводу того, что поступает техника и вооружение ни шатко, ни валко, я могу с этим, извините, не согласиться, наблюдая своими глазами, какое количество вооружения и техники поступает. Конечно, нам хочется, чтобы этого было больше. В разы больше. Но, уважаемые друзья, в год выпускается всего-навсего 500 ракет до Patriot. Все больше мировая промышленность не выпускает. Мы получаем фактически 20 процентов, сотню ракет. Хотелось бы получать больше? Да, конечно. Но для этого нужно развернуть дополнительные мощности, которые, по расчетам наших американских коллег, дадут возможность производить еще 150 ракет", – подчеркнул военный эксперт.

И даже в случае такого увеличения производства более чем на 20% Украина сможет получить дополнительно еще не более 15-20 ракет.

Похожая ситуация и с танками.

"Мне, как украинцу, конечно, хотелось бы, чтобы вооружения было больше. Но, ну, например, опять же, возвращаясь к танкам, мы можем попросить у Великобритании 300-400-500 танков. Но если у Великобритании всего-навсего 166 танков на вооружении своей страны, откуда эти танки возьмутся? К этой войне никто не готовился, поэтому, несмотря на наши эмоциональные переживания и желания, ну, надо быть реалистами", – резюмировал Грабский.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите альянса в Вашингтоне первоочередной задачей будет усиление поддержки Украины. В частности он надеется, что страны-члены поддержат долгосрочное финансирование помощи Украине в войне с агрессором.

Саммит запланирован на 9-11 июля.