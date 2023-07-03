'К нам относятся как к мясу': пленный оккупант пожаловался на порядки в армии РФ и большие потери. Видео

Пленный российский оккупант 33-летний Павел Карпов, родом из Ростовской области, рассказал о порядках в армии государства-агрессора. Он посетовал, что к своим солдатам военное командование РФ относится как к мясу.

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Видео "исповеди" захватчика опубликовал в Telegram командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Мужчина на кадрах жаловался, что понял: война не стоит никаких денег (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Война – это смерть, грязь, страх, это плохо. Нас считают расходным материалом. К нам относятся, как к мясу. Никаких денег это не стоит, ни миллионов, ни миллиардов", – отметил оккупант.

Напомним, ранее воины Сил обороны взяли в плен очередного оккупанта-зека, который был приговорен в РФ к лишению свободы за убийство. Россиянин повелся на "сказки" вербовщиков, которые за участие в войне против Украины с него снимут обвинения и выпустят из-за решетки.

Пленный оккупант заявил, что большинство его сослуживцев из ЧВК были осуждены по статье за наркоманию. Им якобы обещали службу в так называемом стройбатальоне. Но в итоге всех привезли в лагерь в Ростове, а после "обучения" на штурмовиков отправили в Луганскую область, где не дали ни оружия, ни обмундирования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ показали, как взяли в плен оккупанта в деоккупированном населенном пункте Ровнополь. Российский "приблуда" скрывался в частном доме и, к своему счастью, показал, что не намерен вступать в бой и готов сдаться;

– другой пленный также рассказал о своем опыте на фронте, а также о том, как сдался в плен ВСУ. Заверил, что такой план он вынашивал с самого начала, когда попал на войну, поскольку воевать против Украины не хотел, поэтому все время носил с собой белую футболку.

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