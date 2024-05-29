Кабмин нашел еще один повод доставлять украинцев в ТЦК, даже если они обновили свои данные: в чем причина

Кабинет министров Украины разрешил доставлять в ТЦК и СП военнообязанных украинцев, даже если они обновили свои военно-учетные данные. После утверждения военно-учетных документов нового образца разногласия в "старых" военных билетах и данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" автоматически делают документ недействительным, а его владельца обязывают самостоятельно или в "сопровождении" полиции прибыть в ТЦК.

И, по оценкам экспертов, ввиду довоенного хаоса в системе военкоматов, трансформировавшихся в ТЦК и СП, с проблемами столкнутся до 60-70% мужчин призывного возраста в Украине. Что случилось и какую "ловушку" приготовило для военнообязанных граждан украинское правительство, разбирался OBOZ.UA.

Постановление с "сюрпризом"

С 18 мая в Украине вступило в силу постановление Кабинета Министров №559 от 16 мая текущего года. Им правительство утвердило новую форму военно-учетного документа (ВОД), оставив действующими документы, выданные до вступления в силу нового закона о мобилизации и "обновленного" военного билета.

В этом постановлении правительство оставило "крючок", на который, по оценкам экспертов, могут попасть до 70% военнообязанных украинцев: сведения, указанные в военно-учетном документе "старого" образца, должны полностью соответствовать данным из Единого государственного реестра военнообязанных и резервистов "Оберіг". Если же при проверке документа будут обнаружены несоответствия данных из "Оберіга" и сведений в графах 1-5, 13-14 военного билета старого образца – его могут признать недействительным. С последующей добровольной или принудительной доставкой в ТЦК и СП "для сверки данных".

Это касается всех граждан, которые находятся или были исключены из военного учета Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, органов разведки.

Учитывая уже хотя бы тот факт, что в свое время в Минобороны Украины изменили утвержденный перечень воинско-учетных специальностей и большинство военнообязанных мужчин, не соприкасавшихся особо близко ни с мобилизационной системой, ни с армией в целом, так и не обновили свой ВОС в военно-учетных документах – с высокой долей вероятности, выявят несоответствия в графе 5.

Да и проведенная ранее реформа, в ходе которой унаследованные от СССР военкоматы сменила новая концепция – территориальных центров комплектования и социальной поддержки – вводила некие перемены, к примеру, в способе учета военнообязанных. Но в силу отсутствия как жесткой обязанности, так и особой потребности обновлять свои данные украинцы призывного возраста также в подавляющем большинстве не спешили.

И теперь это вполне может обернуться для них проблемой.

По каким причинам военный билет старого образца может быть признан недействительным?

Здесь члены правительства определили сразу семь из имеющихся граф, неточности в которых при сверке с данными в "Оберіг" могут стать для гражданина билетом в ТЦК.

Так, военный билет может быть признан недействительным в случае разногласий в:

определении принадлежности к воинской обязанности : призывник, военнообязанный, резервист. Эта информация указывается в графе 1 . Для граждан, исключенных из военного учета, должна быть указана категория, из которой они были исключены.

: призывник, военнообязанный, резервист. Эта информация указывается в . Для граждан, исключенных из военного учета, должна быть указана категория, из которой они были исключены. номере карточки налогоплательщика, которая указывается в графе 2 (при его отсутствии указывается серия и номер паспорта).

состава в соответствии с положениями статьи 5 Закона "О воинской обязанности и военной службе" (рядовой, сержантский и старшинский, офицерский) из графы 3 (для призывников графа не заполняется).

в соответствии с положениями статьи 5 Закона "О воинской обязанности и военной службе" (рядовой, сержантский и старшинский, офицерский) из (для призывников графа не заполняется). воинском звании из графы 4 . Оно указывается для военных и резервистов. Для лиц, исключенных из учета, отмечается воинское звание на дату исключения, а для призывников графу оставляют пустой.

из . Оно указывается для военных и резервистов. Для лиц, исключенных из учета, отмечается воинское звание на дату исключения, а для призывников графу оставляют пустой. в военно-учетной специальности согласно перечням, утвержденным Минобороны (или СБУ для военнообязанных и резервистов Службы), которые указываются в графе 5 .

согласно перечням, утвержденным Минобороны (или СБУ для военнообязанных и резервистов Службы), которые указываются в . дате взятия на военный учет и наименовании районного, городского ТЦК или его отдела (соответствующего органа СБУ, разведывательного органа) по месту нахождения на военном учете (указывается в графе 13 ). Если гражданин был снят или исключен из военного учета, в графе указывается дата и причина снятия или исключения согласно действующему законодательству.

Также военный билет может быть признан недействительным за обнаружение неточностей в графе 14. Она заполняется в случае снятия с военного учета по таким причинам, как призыв, принятие на военную службу или поступление на учебу в высшие военные учебные заведения либо отбытие в учреждение исполнения наказаний, а также при снятии с военного учета после признания непригодным к военной службе или достижения предельного возраста пребывания в запасе.

Военный билет признан недействительным: что дальше?

Если несоответствия или неточности данных из военного билета старого образца и реестра "Оберіг" были установлены, например, правоохранителями при проверке документов на улице – дело вполне может завершиться задержанием.

Согласно постановлению правительства №560, во время проверки документов граждан сотрудниками ТЦК, пограничниками и полицейскими должны быть сверены персональные данные, данные военного билета и данные из Реестра военнообязанных "Оберіг".

Если проверяющие выявят разногласия, сначала они должны предложить гражданину пройти в районный или городской ТЦК для уточнения данных. При этом гражданину вручают соответствующую повестку.

Если гражданин получать повестку отказывается, составляется акт отказа, который подписывают двое членов группы оповещения. Он нужен для дальнейшего привлечения нарушителя к админответственности.

Кроме того, в случае отказа проследовать в ТЦК полицейский, входящий в состав группы оповещения, производит административное задержание и доставку гражданина в принудительном порядке.

Напомним, ранее OBOZ.UA публиковал детальное разъяснение о том, кто может получить отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

Также мы рассказывали, будут ли штрафовать военнообязанных, ранее не проходивших ВВК, ведь подобные угрозы со стороны некоторых сотрудников ТЦК и СП, по словам граждан призывного возраста, уже раздаются.