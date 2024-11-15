Как выглядит 'Шахед' в ночном небе в момент сбивания ПВО и можно ли уничтожить его выстрелом из пневмата. Видео

Страна-агрессор РФ почти ежедневно атакует Украину ударными БПЛА типа "Шахед". Почти всегда враг запускает их вечером, а "охотиться" на дроны-камикадзе в ночном небе довольно непросто, однако даже темнота не мешает нашим защитникам работать по вражеским целям.

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Это продемонстрировали бойцы Государственной пограничной службы Украины в Одесской области. Соответствующие кадры опубликовали в официальном Telegram-канале ГПСУ.

"Пограничники Морской охраны прицельным огнем уничтожили 4 вражеских БПЛА типа "Шахед" на Одесщине", – сказано в сообщении.

Так сбитый "Шахед" выглядит на земле. Размер вражеского БПЛА можно оценить по сравнению с домом, на который он опирается.

Ранее эксперты отмечали, что хоть иранские дроны и достаточно примитивны, сбить их выстрелом из пневматического оружия не очень реально. А вот автоматная очередь уже может их приземлить.

Для того, чтобы "Шахед" упал, нужно, чтобы пуля повредила либо двигатель дрона, либо его топливный бак, либо электронную "начинку". В других случаях он продолжит лететь, даже если пуля сделает дырку в крыле.

По словам экспертов, из стрелкового оружия БПЛА можно сбить, если он летит на высоте до 150 метров.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия не прекращает воздушные атаки на Украину и в ночь на 15 ноября применила для этого 31 средство нападения. На 08:30 защитники неба сбили 26 целей, среди которых ударные дроны и крылатая ракета. ПВО работала в четырех регионах фактически 11 часов.

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