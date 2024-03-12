Какие болезни глаз являются основанием для признания непригодным во время мобилизации: разъяснение

В Украине во время мобилизации в ряды ВСУ берут военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которых военно-врачебная комиссия признала пригодными к службе. Но если у человека есть проблемы со зрением, то его могут не мобилизовать.

В зависимости от каждого конкретного случая, основанием могут стать невриты, глаукома, близорукость или дальнозоркость. OBOZ.UA рассказывает, с какими болезнями глаз не берут в армию.

Каким должно быть зрение, чтобы не взяли на службу?

В Положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ указано несколько категорий военнообязанных, которым по итогам прохождения ВВК установили проблемы со зрением и которые не могут быть мобилизованы.

Так, непригодными к военной службе с исключением из воинского учета или ограниченно пригодными (в некоторых случаях это определяется индивидуально) являются те, кто имеет:

– выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

– болезни склеры, роговицы, радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика, сосудистой оболочки;

– болезни стекловидного тела и глазного яблока;

– неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей, другие болезни глаза и его придаточного аппарата;

– отслоение и разрыв сетчатки;

– формы глаукомы в дальневосточной и последующих стадиях на обоих глазах;

– стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

– близорукость или дальнозоркость (указаны конкретные случаи);

– остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или слепоту, отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 или остроту зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Все категории подробно описаны в расписании болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности военной службы, службы в военном резерве. Речь идет о статьях 25-31 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, также есть категории военнообязанных мужчин, которых могут не допустить к службе из-за наличия болезней нервной системы. Основанием для освобождения от мобилизации является и ряд заболеваний сердца.

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