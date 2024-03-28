Какие болезни крови и кроветворных органов освобождают от мобилизации: разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на службу в армию. Однако целый ряд заболеваний являются законным основанием для освобождения от мобилизации.

Некоторые болезни крови и кроветворных органов также являются основанием для освобождения от службы. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Действующее законодательство четко определяет перечень болезней, которые являются основанием для вынесения военно-врачебной комиссией решения об освобождении от мобилизации. Большинство военнообязанных граждан, у которых диагностированы заболевания крови, признаются ограниченно пригодными к военной службе.

В то же время полностью непригодными признаются только те украинцы, заболевания которых диагностируются как быстро прогрессирующее со значительным нарушением функций органов и систем.

К болезням крови и кроветворных органов, с которым могут освободить от мобилизации, относятся такие диагнозы:

все виды анемий;

нарушение свертывания крови;

пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая);

геморрагические состояния (повышенная кровоточивость);

агранулоцитоз;

болезни селезенки;

нарушение с привлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).

Ранее сообщалось, что если законопроект № 10449 будет принят Верховной Радой, в Украине будет введена обязательная базовая военная служба с 18 лет вместо срочной. Однако мобилизации с 18 лет не будет.

Напомним, профильный парламентский комитет решил отказаться от нормы об обязательной регистрации электронного кабинета призывника. Зарегистрировать его и получать интернет-сообщения военнообязанные смогут по собственному желанию.

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