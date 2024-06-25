Какие болезни позвоночника являются основанием для освобождения от мобилизации: разъяснение

Закон о мобилизации №10449 вступил в силу 18 мая 2024 года. Согласно этому закону, все военнообязанные обязаны явиться в ТЦК и пройти ВЛК.

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Однако призывника могут признать непригодным к военной службе в Вооруженных Силах Украины из-за ряда заболеваний, включая болезни позвоночника. Подробнее о том, какие заболевания позвоночника являются основанием для освобождения от мобилизации, читайте далее в материале.

Приказом Министерства обороны Украины №262 "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" был уменьшен перечень диагнозов, позволяющих военнообязанным избежать мобилизации.

Следовательно, мужчин со следующими болезнями позвоночника не мобилизуют:

Дорсопатия и их последствия (М40-М54).

Кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз.

Спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков.

Травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов (S22, S24, S25, S32), а также переломы позвоночника и позвонков.

Вывихи или подвывихи позвонков, разрыв межпозвонкового диска.

Разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга.

Прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, парезами, параличами, а также абсцессами и свищами.

Активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей, суставов, мочеполовых органов и другой внелегочной локализации в стадии угасания без абсцессов и свищей.

Деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающийся функциональной нестабильностью ІІ-ІІІ стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью.

Деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, сосудистым и компрессионным синдромами.

Фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы ІV степени) с резкой деформацией грудной клетки и значительными нарушениями функций внешнего дыхания ІІІ степени по рестриктивному типу.

Ранее сообщалось, что снятые и исключенные с военного учета – это разные категории. Если лицо признано непригодным к службе даже в военное время, его могут исключить из учета. А снятие – временная мера и предполагает возврат на учет через установленный законом период.

Напомним, что согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года, женщин по-прежнему могут мобилизовать в армию только добровольно. В то же время, женщины-медики должны стать на военный учет.

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