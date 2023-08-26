Какие причины неявки в ТЦК по повестке уважительны: объяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения России продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которое военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать на службу. Представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки продолжают выдавать повестки в общественных местах.

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Получив повестку, гражданин обязан явится в указанные в документе сроки и время, однако несколько причин позволяют безнаказанно не прийти в военкомат. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №673.

Согласно постановлению, болезнь, которая не позволяет самостоятельно двигаться, является уважительной причиной неявки в военкомат. Также к таким причинам относятся необходимость ухода за больной супругой, супругом, ребенком, своими родителями или супруги/супруга. Стоит отметить, что эти лица должны проживать вместе с военнообязанным, также не должно быть близких родственников, которые могли бы взять на себя уход.

Кроме того, военнообязанный или резервист может не явится в ТЦК и СП в случае открытия уголовного производства, применения административного взыскания или уголовного наказания в отношении.

Однако стоит учитывать, что подтверждения уважительной причины, по которой нет возможности вовремя явиться в ТЦК по повестке, нужно предоставить справки и официальные документы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о возможном усилении мобилизации. За соответствующие решения выступает военное командование нашего государства.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что изменений в мобилизации не ожидается. Однак он не исключает проведения дополнительного призыва.

Как сообщал OBOZREVATEL, с середины осени у Территориальных центров комплектования возрастет уровень цифровизации. Для ТЦК откроются реестры МВД, ГНСУ, МИДа и других учреждений.

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