Какое наказание грозит украинцам за неявку в ТЦК после вручения повестки: разъяснение

Украинцам, которые не явились в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки после приглашения, грозит ответственность – административная или уголовная. Наказание зависит от вида повестки, которую проигнорировал гражданин.

Это в комментарии изданию "Суспільне" объяснил подполковник юстиции Евгений Гуртовой, начальник юридической службы Житомирского областного ТЦК и СП. Он рассказал о нюансах украинского законодательства.

"Если неявка была по повестке, врученной для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии медицинского осмотра, то здесь административная ответственность в виде штрафа от 1700 до 3400 гривен.

Если повторно в течение года лицо, уже совершившее и подвергшееся административному наказанию – то здесь от 3400 до 5100 гривен.

За неявку уже по мобилизационному распоряжению предусмотрена уголовная ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины и наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет", – проинформировал Гуртовой.

На Житомирщине по состоянию на март 2024 года к административной ответственности было привлечено около тысячи уклонистов. Также были единичные случаи уголовного наказания, отметил работник ТЦК и СП.

Напомним: ранее адвокат Марина Бекало объясняла, что за уклонение от мобилизации применяются разные виды ответственности в зависимости от степени общественной опасности.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны продолжает рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации № 10449. Предложения правительства предполагают увеличение штрафов за уклонение от мобилизации. Конкретные суммы пока не определены.

Как писал OBOZ.UA:

– Военное положение и всеобщая мобилизация в нашей стране будут действовать как минимум до 13 мая 2024 года.

– Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк посоветовал украинцам каждый раз, встречая очередное сообщение о "произволе ТЦК", вспоминать, кому оно выгодно.

– С начала войны в 2014 году в Украине (по состоянию на начало мая 2024-го) судебные реестры зафиксировали 3746 приговоров за уклонение от военной службы.

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