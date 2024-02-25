Камышин: в украинской оборонке уже 500 предприятий, половина мощностей законтрактована

За 2023 год оборонная промышленность Украины выросла в шесть раз. Более половины имеющихся мощностей уже законтрактованы.

Объемы производства украинской оборонки в прошлом году втрое превысили показатели 2022 года. Об этом в своем выступлении на площадке форума "Украина. Год 2024" 25 февраля заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"В прошлом году наша оборонка произвела втрое больше, чем за 2022 год. Наши мощности за 2023 год в шесть раз больше имевшихся годом ранее. Мы имеем около половины этих мощностей законтрактованными на 2024 год. Работаем вместе с Министерством обороны, Силами обороны на дальнейшую контрактацию", – заявил министр.

По словам Камышина, в настоящее время в Украине около 500 предприятий оборонного направления занимаются конструированием, ремонтом, производством и обслуживанием оружия, техники и всего, что нужно украинской армии. Около 400 из них частные, еще сотня – в государственной собственности.

Министр также добавил, что в течение 2023 года Украина смогла нарастить собственное производство боеприпасов – как уже существующих, так и новых позиций. В этом году курс на увеличение объемов производства снарядов остается одним из приоритетов государства.

Напомним, в декабре прошлого года Камышин заявил, что большинство закупленных для ВСУ дронов произведено в Украине. Речь идет как о FPV-дронах, так и об аналогах дронов-камикадзе типа Shahed.

Несколько позже глава Минстратегпрома рассказал, сколько и каких дронов планирует изготовить Украина в 2024 году. По его словам, анонсированные президентом Украины Владимиром Зеленским планы по производству миллиона беспилотников в текущем году касаются исключительно FPV-дронов. Кроме них планируется изготовить более тысячи БПЛА с дальностью полета свыше 1000 километров и более 10 тысяч ударных дронов средней дальности.

И испытания новые дальнобойные дроны, по словам Камышина, проходят в боевых условиях. Именно с их помощью Украина атакует объекты на территории РФ, в частности, украинские БПЛА ударили в середине января по российскому Петербургу.