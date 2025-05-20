Касаться нельзя: в Воздушных силах объяснили угрозы от дронов-имитаторов

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили украинцев об опасности, которую могут нести дроны-имитаторы, которые вместе с ударными беспилотниками каждую ночь запускают россияне по нашему государству. Главной целью этих дронов является истощение ПВО, однако и эти БпЛА могут нести заряд взрывчатки.

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Поэтому проверять на себе и касаться обезвреженного дрона в случае его обнаружения категорически не рекомендуется. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, его цитирует Укринформ.

Россияне иногда запускают дронов-имитаторов даже больше, чем "Шахедов". С их помощью враг пытается истощить украинскую ПВО, ведь отличить такой дрон от детища иранской "оборонки" бывает слишком сложно.

"Дроны-имитаторы имитируют "Шахед". Сразу узнать невозможно – летит "Шахед" или имитатор. Позже по звуку или визуально определяется, что это за воздушная цель. Целью дронов-имитаторов является истощение нашей ПВО, осложнение воздушной обстановки. Были случаи, что имитаторов летело больше (чем боевых дронов. – Ред.). На них всех надо реагировать Силам обороны и соответственно отрабатывать по ним", – отметил Игнат.

При этом, несмотря на то, что основной задачей дронов-имитаторов является перегрузка системы ПВО, часть из них россияне снаряжают взрывной частью, пусть и меньшей, чем в "Шахеде".

"Они не являются просто имитаторами и кажется, что они безопасны. Нет, на этих дронах тоже находили взрывчатку – пусть небольшого заряда, но они тоже несут серьезную опасность. Поэтому постоянно предупреждают и ГСЧС, и кто находит на земле эти дроны, что ни в коем случае касаться их не нужно, потому что они могут нести угрозу жизни и здоровью граждан", – предостерег Игнат.

Напомним, Россия каждую ночь атакует Украину с воздуха, и ночь на 20 мая не стала исключением. Враг запустил 108 БпЛА различных типов, включая "Шахеды" и имитаторы. Обезвредить удалось 93 из них: огневыми средствами поражения сбито 35 дронов, еще 58 не достигли целей благодаря работе РЭБ.

Последствия атаки фиксировались в четырех регионах нашего государства.

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