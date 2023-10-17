'Каждая вражеская потеря имеет смысл': Зеленский поблагодарил воинов ВСУ за 'именно такое' уничтожение российских оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский на 600-й день полномасштабной войны традиционно отметил воинов, которые защищают наше государство и дают отпор российским захватчикам. В частности, гарант поблагодарил бойцов 110-й отдельной механизированной бригады, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады и артиллеристов 55-й бригады ВСУ.

Об этом Зеленский сказал в понедельник, 16 октября, в своем вечернем обращении к украинцам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). "Спасибо, парни, за вашу мощность! За именно такое уничтожение российских оккупантов, которое нужно Украине", – отметил он.

Также глава государства отметил десантников 82-й отдельной бригады и воинов 148-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ, проявивших себя во время контрнаступления.

"Я благодарю вас за отвагу и вашу эффективность в наступательных действиях. Каждый наш шаг важен. Каждая вражеская потеря имеет смысл. Спасибо!" – сказал Зеленский.

Отдельную благодарность он адресовал представителям украинской разведки, в частности, бойцам спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Минобороны Украины – эти воины сейчас держат оборону в районе Купянска на Харьковщине.

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"Спасибо, ребята! Спасибо за вашу мощь, за результативность! Слава всем нашим воинам!" – добавил гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский рассказал, что за 600 дней с начала полномасштабной войны уже более 60 тысяч украинцев и украинок получили награды за участие в боях за независимость нашего государства. Он назвал это показателем "полномасштабной смелости".

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