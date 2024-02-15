'Каждое утро буду идти убивать захватчиков': что известно о новом командующем ДШВ Скибюке, который отличился во время контрнаступления на Харьковщине

В начале февраля в военном руководстве Украины произошли кардинальные кадровые перестановки, которые затронули, в том числе, Десантно-штурмовые войска ВСУ. Новым командующим стал бригадный генерал Игорь Скибюк.

Как и у многих других украинских генералов, у Скибюка есть боевой опыт. В частности, он отличился во время контрнаступательной операции на Харьковщине. OBOZ.UA выяснил, что известно о новом командующем Десантно-штурмовыми войсками ВСУ.

Генерал Скибюк начал свой путь в войсках еще в 90-х годах. Он активно участвовал в международных учениях и получил значительные достижения в этой сфере. В 2016 году Скибюк командовал украинскими частями в учениях "Кленовая арка-2016".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину офицер продолжил отстаивать территориальную целостность нашей страны в должности командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Осенью 2022 года он командовал подразделениями своей бригады во время проведения поисково-ударных действий по уничтожению врага в направлении городов Балаклея, Изюм и Купянск в Харьковской области. Именно благодаря четким, своевременным боевым приказам и решительности подразделения бригады под руководством Скибюка освободили от оккупантов ряд населенных пунктов на востоке Украины.

В 2023 году он занимал должность начальника штаба – заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, а уже 11 февраля 2024 года он был назначен командующим этими войсками.

В одном из интервью Скибюк рассказал о подробностях Харьковского контрнаступления. Будучи командиром 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, он вместе с бойцами совершил рейд в тыл российских оккупантов. Генерал тогда отметил, что захватчики во время отступления с Харьковской области покинули огромное количество военной техники.

Тогда же Скибюк уверенно подчеркнул, что защитники не дадут покоя врагу, пока он находится на украинской земле. Генерал выразил уверенность, что бойцы ВСУ полностью освободят страну от российской оккупации.

"Враг не может быть спокоен, мы будем гнать его с нашей земли. Освободим до последнего сантиметра. Я каждое утро буду вставать, пить кофе и идти убивать российских захватчиков", - заявил Игорь Скибюк.

За выдающиеся заслуги Скибюк был удостоен звания Герой Украины в 2022 году. Также офицер является кавалером ордена Богдана Хмельницкого, получив в 2022 году ордена II и III степени этой награды.

Одним из новоназначенных заместителей главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского стал полковник Вадим Сухаревский. Этот военный стал на защиту Украины от российского вторжения еще в самом начале войны, в 2014 году – и за десять лет агрессии РФ успел повоевать практически на всех направлениях российско-украинской войны.

Напомним, президент Владимир Зеленский 11 февраля 2024 года подписал указ о назначении Игоря Плахуты новом командующем Сил территориальной обороны ВСУ. Генерал-майор сменил на этой должности Анатолия Баргилевича, который был назначен главой Генерального штаба ВСУ.

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К слову, новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский сделал первое заявление после назначения. Он очертил главные задачи, стоящие сейчас перед украинским войском.

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