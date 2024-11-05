Каждую ночь заводят личный состав: в Силах обороны фиксируют подготовку армии РФ к активным боевым действиям под Часовым Яром

Войска страны-агрессора России готовятся к активизации боев в районе Часова Яра на Донетчине. Количество штурмов уже растет около Торецка.

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Заявление об этом сделала Анастасия Бобовникова, спикер ОТГ "Луганск", выступая в эфире новостного марафона "Ми-Україна". Пока что у Часова Яра есть снижение количества штурмов если сравнивать с другими направлениями. Но это пауза, когда оккупанты накапливают силы.

"Сейчас они готовятся к активным боевым действиям. Они каждую ночь заводят личный состав под прикрытием, заводят их в антитепловизионных плащах. Также они подвозят БК как можно ближе к линии боевого столкновения, вооружение, готовят технику – устанавливают средства связи на нее, РЭБ", – сказала она.

Что касается Торецка, то россияне уже собрали там "серьезную группировку".

По словам Бобовниковой, речь идет о мотострелковых бригадах и, в частности, подразделениях спецназначения Центрального военного округа ВС РФ.

"Сейчас мы тоже видим, что они накапливают технику и ресурсы. И уже сегодня они начали увеличивать количество штурмов. Если еще несколько дней назад было относительно тихо, то сейчас враг начинает напирать", – сообщила она.

Как писал OBOZ.UA:

– Захватчики атакуют Часов Яр всеми возможными видами вооружений. Вследствие постоянных обстрелов город, в котором до войны проживали более 10 тысяч человек, превратился в руины.

– В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 сообщается, что 5 ноября на Краматорском направлении (куда относится и Часов Яр) наши защитники отбили два штурма российских захватчиков.

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