'Каждый ее урок был наполнен теплом': Россия ударом по Днепропетровщине убила учительницу музыки. Фото

В ночь на 26 октября 2025 года в результате обстрела страной-террористкой Россией мирных территорий Днепропетровщины погибла преподавательница музыки Петропавловской школы искусств Ирина Тимофеева. Ее муж находится в тяжелом состоянии в реанимации.

О трагедии сообщила бывшая ученица погибшей – Карина Руча. Девушка поделилась воспоминаниями о своей учительнице.

Ирина Тимофеева много лет посвятила обучению детей музыке. По словам Карины Ручи, бывшей ученицы, Ирина Ивановна была не только преподавательницей, но и наставницей, которая научила любить музыку, поддерживала и вдохновляла учеников.

"Она стала человеком, который открыл мне целый мир – мир звуков, эмоций, гармонии. Именно благодаря ей я закончила музыкальную школу, не сдавшись, даже когда было трудно. Каждый ее урок был наполнен теплом и поддержкой. Она с любовью и улыбкой ждала меня на каждый урок, а после выпуска просто в гости", – отметила Карина.

Убийства гражданских российскими войсками

В результате атаки российских войск на Киев 26 октябряпогибли три человека, среди них – 19-летняя Анастасия Маслий, выпускница лицея №171 "Лидер", и ее мама. В лицее с глубокой болью вспоминают девушку как талантливую, искреннюю и жизнерадостную выпускницу 2023 года, которая имела множество планов на будущее.

Вражеский обстрел Херсона, который оккупанты осуществили утром 24 октября,отобрал жизнь молодой украинки, начальницы местного отделения "Укрпочты" Карины Дементий. Она ехала в маршрутке, когда российские военные преступники совершили удар.

В среду, 22 октября, в результате российского удара по частному детсаду в Холодногорском районе Харькова, погиб работник коммунальной службы Виталий Сотник. Оккупанты забрали жизнь мужчины, когда тот выполнял свои служебные обязанности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в воскресенье, 26 октября, военные российской оккупационной армии атаковали дроном пассажирский микроавтобус на трассе неподалеку Николаевской сельской общины на Сумщине. Одна из пассажирок маршрутки рассказала о моменте вражеского удара.

