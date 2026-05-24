"Каждый россиянин должен понять": военный эксперт ткнул Россию носом в кривую логику ударов "возмездия"

Илья Рябинин
Свои масштабные удары по Украине Россия часто пытается подать свои якобы"удары возмездия" как ответ за массовые удары Украины по России. Однако в отличие от российских войск, Украина атакует НПЗ, военные за воды и корабли, логистические узлы, арсеналы, порты, штабы армии и ФСБ.

Об этом сообщил израильский военный эксперт Игаль Левин. По его словам, такой подход военного командования РФ бессмысленный, поскольку войну начала именно Россия.

Обстрел Украины 24 мая

Российское Министерство обороны уже успело цинично заявить, что якобы нанесены удары по "объектам военного управления", "авиабазам" и "предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины". Однако по мнению Левина, "если ты решаешь кого-то бомбить, то будь готов, что бомбить будут и тебя".

"Россия же ведет себя максимально инфантильно, как и ее граждане, которые ахают, когда у них начинаются прилеты. Не надо быть сверхмозгом, чтобы включить формальную логику: ведь никто Россию не бомбил и даже не готовился к этому, пока она сама не начала войну. Что будет дальше, более чем понятно: в то время как Россия давно уже бьет на всю свою мощь – тот же "Орешник" уже в третий раз запустили, – удары Украины только растут", – говорит он.

Левин также отметил, что в 2022 году Украина была слабее, как и три года назад, тогда как в 2026 году удары Киева по масштабу ущерба превосходят удары Москвы. По его версии, украинские ответные удары будут еще более масштабными и сильными, чем в начале этого года.

"Россияне должны быть бесконечно благодарны украинцам за то, как именно они ведут свою войну. Потому что взять те же FP-5 (ракеты "Фламинго" – Ред.) с тонной взрывчатки и просто ударить по гражданским – большого ума не надо. И да, такую возможность Украина имеет, но на это не идет, и когда война закончится, я бы на месте россиян бесконечно благодарил и был бы благодарен великодушным украинцам. А пока война не кончилась, каждый россиянин должен четко понимать, что ударов из Украины станет еще больше и что виновник всего этого лишь один – Кремль", – написал Левин.

Российская атака по Украине

В ночь на воскресенье, 24 мая армия России осуществила один из самых массированных ударов по Киеву с начала 2025 года. Враг использовал более полусотни ракет различных типов. Также россияне задействовали сотни ударных дронов.

По данным Воздушных сил ВСУ, зенитчикам удалось обезвредить 604 цели, в том числе 549 дронов, 44 крылатые и 11 баллистических ракет. В то же время применение межконтинентальной ракеты "Орешник" подтвердил представитель ВС ВСУ Юрий Игнат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар по Киеву и другим украинским городам. Глава государства констатировал неадекватность агрессора и призвал Соединенные Штаты и Европу наказать Москву.

Как сообщал OBOZ.UA, мониторинговые каналы назвали ночную атаку "одним из самых массированных ударов по Киеву" с начала 2025 года. Также в Черкассах дрон оккупантов ударил по многоэтажке. Пострадали по меньшей мере 11 человек, среди них есть дети. Горели квартиры на нескольких этажах дома.

