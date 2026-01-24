'Киев стал авианосцем': эксперт объяснил, почему РФ вдруг ударила по столице ракетой Х-22

Ночью 24 января российская террористическая армия нанесла комбинированный удар по Киевской области. Особенностью этой атаки стало применение противокорабельных ракет "Циркон" и Х-22.

По словам эксперта по авиации Константина Криволапа, применение "Циркова" по столице выглядит нелогичным. Об этом он рассказал "24 каналу".

Особенность ракетной атаки

Эксперт подчеркнул, что этот тип вооружения оккупанты используют не впервые, поэтому возникает вопрос, почему именно его достают для ударов по столице. Криволап отметил, что "Циркон" по замыслу является противокорабельной ракетой, поэтому ее применение для удара по украинской столице выглядит нелогичным. Именно поэтому, по его словам, удары по Киеву этим типом вооружения вызывают удивление.

"Похоже на то, что Киев стал каким-то большим авианосцем, потому что "Циркон", что ракета Х-22 – это ракеты для уничтожения авианосцев", – отметил авиаэксперт.

Также он предположил, что одна из причин такого выбора, может быть в дефиците других ракет, в частности баллистических. Поэтому Россия, по его словам, применяет то, что имеет в наличии, даже если это вооружение создавали под другие задачи.

В то же время, эксперт заявил, что "Циркон" не является ракетой, которую Россия может применять массово. По его словам, запас таких изделий ограничен, поэтому каждый запуск привлекает внимание и дает основания говорить о том, что оккупанты подбирают имеющиеся средства под конкретную атаку.

"У россиян сейчас есть существенный дефицит по баллистике, и они используют то, что можно и то, что есть", – подчеркнул Криволап.

Стоит отметить, что Воздушные силы ВСУ сообщали, что российские войска применяли ракеты Х-22 для удара по столице. В то же время целью "Цирконов", вероятно, были объекты в Киевской области.

Напомним, в ночь на 24 января страна-агрессор совершила очередную атаку на Украину, запустив сотни дронов-камикадзе. Также с бортов стратегической авиации противника были выпущены ракеты. Среди прочих под воздушной атакой находились Киев и область.

Ранее сообщалось, что российская террористическая армия нанесла массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Черниговской области. В результате вражеских атак по состоянию на утро почти весь Чернигов обесточен.

Как сообщал OBOZ.UA, сутками ранее российские террористы целый день обстреливали районы Днепропетровской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще двое пострадали, среди них – ребенок.

