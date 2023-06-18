Кириленко: попадание по объектам инфраструктуры в Донецкой области – это работа предателей

Донетчина является одним из наиболее пострадавших регионов Украины в результате войны, где остается одна из самых длинных линий фронта. В то же время часть из тех российских обстрелов, которые происходят в регионе, связывают с работой коллаборантов.

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Об этом заявил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в интервью Укринформу. По его словам, коллаборантов в области следователи выявляют регулярно.

Так, часто обстрелы объектов инфраструктуры в Донецкой области не являются достижением масштабной работы российских спецслужб, а скорее результат предательской деятельности.

" Враг так или иначе и дальше имеет в регионе свои глаза и уши, которые мы так же быстро пытаемся обнаружить. Эта работа тщательная, она проводится ежемесячно в зависимости от количества обстрелов, их характера", – рассказал Павел Кириленко.

Он добавил, что присутствие коллаборантов во властных структурах облгосадминистрации не было обнаружено или зафиксировано. Однако на временно оккупированных территориях Мариупольского района были руководители, преимущественно из уже запрещенной партии ОПЗЖ, или их сторонники, осуществлявшие коллаборационную деятельность и предавшие государство.

Напомним, что войска РФ нанесли удары по Никополю 16 июня, из-за чего погиб 81-летний мужчина. Еще одна 78-летняя жительница города получила травмы и госпитализирована.

Ранее сообщалось, что СБУ задержали коллаборанта, который здавал врагу позиции ВСУ. Предатель из Донетчины получил 13 лет за решеткой.