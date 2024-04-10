Кого в Украине могут мобилизовать только по собственному желанию: детали нового законопроекта

Народные депутаты Украины готовятся одобрить законопроект №10449 об усилении мобилизации во втором чтении и в целом. В документе предусмотрены категории лиц, которые могут мобилизовать исключительно по собственному желанию.

Среди них, в частности, люди с инвалидностью. Об этом свидетельствует текст документа, вынесенного на голосование в сессионном зале Парламента.

Так, во время военного положения и общей мобилизации военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть мобилизованы, если они признаны годными к военной службе и не имеют отсрочки.

Но есть ряд граждан, которые могут мобилизовать только по собственному желанию. Это, в частности:

лица с инвалидностью (на военную службу по контракту);

лица, освобожденные из плена;

лица в возрасте до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу.

Следует отметить, что Комитет национальной безопасности и обороны подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению. Из него были исключены нормы о демобилизации и ротации военных. Важно, что законопроект может изменяться, ведь любые правки могут быть отклонены при рассмотрении в ВР. Финальная версия будущего закона будет озвучена во время одобрения документа во втором чтении.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада Украины отдельно рассмотрит положения о демобилизации и ротации военнослужащих. Комитет по национальной безопасности и обороне принял соответствующее решение 13-ю голосами "за".

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк призвал украинцев становиться в ряды Вооруженных сил. Генерал-лейтенант подчеркнул, что отсидеться никому не удастся, ведь на кону стоит судьба страны и нации.

Ранее сообщалось, что согласно законодательству за уклонение от мобилизации может наступить как административная, так и уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы.