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Количество боестолкновений в Крынках возросло: в Генштабе доложили о ситуации на левобережье Херсонщины

Михаил Левакин
War
2 минуты
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Количество боестолкновений в Крынках возросло: в Генштабе доложили о ситуации на левобережье Херсонщины

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на юге и востоке Украины в попытке улучшить тактическое положение и прорвать оборону ВСУ. Об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 20:30 пятницы, 17 мая.

В Генштабе отметили продолжающиеся активные наступательные и штурмовые действия оккупантов на Приднепровском и Покровском направлениях. Всего с начала суток по украинским защитникам российские захватчики нанесли 15 ракетных и 70 авиаударов и совершили из РСЗО 105 обстрелов.

На Приднепровском направлении оккупанты пытаются вытеснить наших воинов с плацдармов на левобережье Днепра. В районе села Крынки количество боестолкновений возросло до 12. Украинские подразделения стойко удерживают позиции, подчеркнуло командование ВСУ.

Количество боестолкновений в Крынках возросло: в Генштабе доложили о ситуации на левобережье Херсонщины

На Покровском направлении враг продолжает попытки улучшить тактическое положение. По состоянию на это время уже произошло 25 боевых столкновений, и "горячее" всего возле Новоалександровки, Сокола и Невельского. Ситуация контролируется.

Количество боестолкновений в Крынках возросло: в Генштабе доложили о ситуации на левобережье Херсонщины

На "горячем" Харьковском направлении наши подразделения усиливают оборону в приграничных районах области и ведут разведку. Враг на этом направлении нанес 15 авиаударов с применением 18 КАБов. С начала суток потери противника на этом направлении составляют: 133 убитых и раненых захватчика, 36 единиц военной техники. Уничтожены 8 блиндажей противника. Ситуация контролируется.

Количество боестолкновений в Крынках возросло: в Генштабе доложили о ситуации на левобережье Херсонщины

На Купянском направлении произошло шесть боестолкновений. Враг нанес авиаудары по районам Купянска-Узлового и Ольшаной.

На Лиманском направлении российские оккупанты сбросили восемь управляемых авиабомб в район города Лиман.

На Краматорском направлении количество боеприкосновений с оккупантами возросло до 14, также враг нанес шесть авиаударов в районе Часового Яра, Северного, Дружбы и Торецка.

На Кураховском направлении зафиксирован еще один авиаудар – по району села Богатырь. В остальном – без изменений.

На Времивском направлении было три атаки противника. Враг действовал сегодня в районе Старомайорского и в направлении Ключевое - Раздельное.

"На остальных направлениях ситуация в настоящее время без особых изменений", добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 мая ВСУ отразили вражескую атаку в районе Старицы и усиливают оборону в приграничных районах Харьковщины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось стабилизировать линию фронта в Харьковской области, где на днях оккупанты пытались прорваться на севере области. Самая глубокая точка продвижения врага, по словам Зеленского, – 10 км.

В Харьковской ОВА также сообщают, что активное продвижение врага остановлено, на некоторых участках ВСУ вернули себе более выгодные позиции.

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