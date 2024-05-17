Количество боестолкновений в Крынках возросло: в Генштабе доложили о ситуации на левобережье Херсонщины

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на юге и востоке Украины в попытке улучшить тактическое положение и прорвать оборону ВСУ. Об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 20:30 пятницы, 17 мая.

В Генштабе отметили продолжающиеся активные наступательные и штурмовые действия оккупантов на Приднепровском и Покровском направлениях. Всего с начала суток по украинским защитникам российские захватчики нанесли 15 ракетных и 70 авиаударов и совершили из РСЗО 105 обстрелов.

На Приднепровском направлении оккупанты пытаются вытеснить наших воинов с плацдармов на левобережье Днепра. В районе села Крынки количество боестолкновений возросло до 12. Украинские подразделения стойко удерживают позиции, подчеркнуло командование ВСУ.

На Покровском направлении враг продолжает попытки улучшить тактическое положение. По состоянию на это время уже произошло 25 боевых столкновений, и "горячее" всего возле Новоалександровки, Сокола и Невельского. Ситуация контролируется.

На "горячем" Харьковском направлении наши подразделения усиливают оборону в приграничных районах области и ведут разведку. Враг на этом направлении нанес 15 авиаударов с применением 18 КАБов. С начала суток потери противника на этом направлении составляют: 133 убитых и раненых захватчика, 36 единиц военной техники. Уничтожены 8 блиндажей противника. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении произошло шесть боестолкновений. Враг нанес авиаудары по районам Купянска-Узлового и Ольшаной.

На Лиманском направлении российские оккупанты сбросили восемь управляемых авиабомб в район города Лиман.

На Краматорском направлении количество боеприкосновений с оккупантами возросло до 14, также враг нанес шесть авиаударов в районе Часового Яра, Северного, Дружбы и Торецка.

На Кураховском направлении зафиксирован еще один авиаудар – по району села Богатырь. В остальном – без изменений.

На Времивском направлении было три атаки противника. Враг действовал сегодня в районе Старомайорского и в направлении Ключевое - Раздельное.

"На остальных направлениях ситуация в настоящее время без особых изменений", добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 мая ВСУ отразили вражескую атаку в районе Старицы и усиливают оборону в приграничных районах Харьковщины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось стабилизировать линию фронта в Харьковской области, где на днях оккупанты пытались прорваться на севере области. Самая глубокая точка продвижения врага, по словам Зеленского, – 10 км.

В Харьковской ОВА также сообщают, что активное продвижение врага остановлено, на некоторых участках ВСУ вернули себе более выгодные позиции.

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