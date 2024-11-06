Количество тренировочных вылетов вырастет, а география расширится: в Минобороны анонсировали новую программу подготовки пилотов

Украинские лётчики-курсанты получат больше возможностей для тренировок и освоения новых маршрутов. Это позволит повысить их квалификацию для современной авиации.

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Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник во время межведомственного совещания с участием представителей Департамента военного образования и науки, Главного управления государственной авиации МОУ, командования Воздушных сил ВСУ, а также военных и гражданских авиационных ведомств.

Мельник отметил, что Минобороны приняло решение об усилении подготовки украинских лётчиков-курсантов, согласно которому количество тренировочных вылетов возрастет и расширится география таких полетов.

В частности, эта новая программа касается курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил. Их базовая летная подготовка будет проходить в интенсивном темпе. Это направлено на то, чтобы выпускники быстрее переходили к обучению на современных военных самолетах, включая западные образцы.

"Программа базовой подготовки должна быть оптимизирована. Это даст нам возможность подготовить больше пилотов для защиты нашей страны. Украинская боевая авиация должна получить преимущество в воздухе. Ведь именно это открывает путь к успеху наших действий на фронте в целом", - отметил Сергей Мельник.

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