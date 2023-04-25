Коллаборанты готовят алгоритм побега из захваченной части Запорожской области: собираются уничтожать документы

Коллаборанты, которые пошли на сотрудничество с врагом на временно оккупированной территории Запорожской области, прорабатывают сценарии своего бегства. Видимо, их пугает будущее контрнаступление Сил обороны Украины.

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Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram. От жителей ВОТ он узнал, что незаконные оккупационные "власти" и другие предатели работают над алгоритмом "эвакуации".

"Среди коллаборантов учащаются разговоры о путях "эвакуации" и обязанности уничтожать документы оккупационных органов власти перед бегством", – написал мэр Мелитополя.

"Интересно, это еще "паники нет" или все-таки уже "тревожно", – пошутил украинский чиновник.

Напомним: ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские захватчики запугивают украинских граждан в Запорожской и Херсонской областях контрнаступлением ВСУ. Оккупанты пытаются убедить украинцев в том, что в случае деоккупации к ним будут применять "карательные меры". Таким образом страна-агрессор пытается заставить украинцев выезжать в РФ и в оккупированный Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Активное рытье военными РФ окопов во временно захваченном Крыму говорит не только о том, что они готовятся к контрнаступлению ВСУ. Создание в прибрежных зонах линий обороны может означать и то, что оккупанты вместе с гауляйтерами хотят напоследок отмыть деньги.

– В ОК "Юг" ранее призвали крымчан готовиться к "горячему" лету, а не курортному сезону. Неизбежность битвы за Крым сейчас очевидна даже для российских военных.

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